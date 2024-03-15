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MEB'in sınavlarına uluslararası tescil

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan Türkçe Dört Beceri Sınavı, Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillendi ve uluslararası geçerlik belgesi aldı.ANKARA

EĞİTİM 15.03.2024, 14:44
MEB'in sınavlarına uluslararası tescil

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan Türkçe Dört Beceri Sınavı, Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillendi ve uluslararası geçerlik belgesi aldı.ANKARA (İGFA) - Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen Türkçe Dört Beceri Sınavı, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) esas alınarak 2016'da geliştirilmeye başlandı.

Sınav, kişisel gelişim ve mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe dil becerilerine ilişkin durumunu belgelendirmek isteyenlerin dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla uygulanıyor. Sınavda, dört temel dil becerisine yönelik açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular yer alıyor.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yazma becerilerinin değerlendirilmesi ile başlatılan sınav süreci, diğer dil becerilerinin değerlendirilmesi ile devam ediyor.

Sınav, uluslararası standartlarda tasarlanan dil laboratuvarlarında ve e-Sınav salonlarında tümüyle elektronik ortamda, aday adına tanımlanmış bilgisayarlarda gerçekleştiriliyor. Adayların, bilgisayarları hem fare ve klavye yardımıyla hem de dokunmatik olarak kullanılabildiği sınavda, kalem ve kâğıda gerek kalmıyor. Sınavın dinleme ve konuşma bölümlerinde, ortam seslerinden etkilenmeyen yüksek kalitede kulaklıklar kullanılıyor.

SINAVIN 17 STANDARDA SAHİP OLDUĞU TESCİLLENDİ

Sınavın uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ALTE kuruluşunun belirlediği standartlar esas alınarak çalışmalar yürütüldü.

Türkçe Dört Beceri Sınavı, uluslararası düzeyde kabul gören bir kuruluş olan Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillenerek sınava Q-Mark belgesi verildi. Sınav sonuçları, bu belge ile uluslararası arenada geçerliğe sahip oldu ve ALTE kuruluşuna tam üyelik elde etti.

Sınavın, ALTE'nin dil becerilerinin değerlendirilmesi için belirlediği 17 standarda sahip olduğu tescillendi. Bu standartlar, "dört beceriye yönelik testlerin oluşturulması", "testin yönetimi ve güvenliği", "test sonrasında sorulara verilen cevapların puanlandırılması", "test maddelerine ve testin geneline yönelik analizlerin yapılması" ve "adaylara sonuçların açıklanması" başlıklarından oluşuyor.

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