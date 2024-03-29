MEB'den ortak sınavların soru ve cevapları

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 26-27 Mart'ta yapılan ülke geneli ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı.ANKARA(İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart'ta; 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart'ta ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapılmıştı. Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, ilk kez açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında 14 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu soru kullanılırken, 6. sınıf matematik yazılı sınavında ise 10 soru; 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılı sınavında 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavında ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

ÖĞRENCİLER KENDİ CÜMLELERİYLE YAZDI

Öte yandan, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf Türkçe dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından, diğer dersler için de okul müdürlüklerinin karar doğrultusunda zümreler, ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu okul zümre öğretmenlerince yapılacağı ve sonuçların e-Okul sistemine işleneceği kaydedildi.

Ülke geneli ortak sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.