MEB'den 'dijital oyun geliştirme' yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin dijital dünyada kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen "BİLSEM'ler Arası Eğitsel Dijital Oyun Geliştirme Yarışması"na başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Öğrencileri dijital dünyada üretkenliklerini kullanmaya teşvik etmek ve eğitimle eğlenceyi bir araya getirerek öğrenmelerini desteklemek, kendi eğitsel dijital oyunlarını geliştirerek teknolojiyi öğrenme aracına dönüştürme fırsatına sahip olmaları amacıyla düzenlenen "BİLSEM'ler Arası Eğitsel Dijital Oyun Geliştirme Yarışması"nın esasları belirlendi.

Oyun geliştirme sürecini deneyimleme ve kendi fikirlerini hayata geçirme şansı sunarak, öğrencilerin üretkenliklerini ifade etmelerinin ve grup ile çalışma becerilerini artırmanın, ayrıca BİLSEM'ler için oluşturulan e-içerik ekosistemine de katkı sunmanın amaçlandığı "BİLSEM'ler Arası Eğitsel Dijital Oyun Yarışması"na başvurular başladı. 5 Mart 2024'te başlayan yarışma başvuruları, 30 Nisan 2024'te sona erecek.

Başvuruların ardından ön değerlendirme sonuçları 8 Nisan 2024'te, ülke genelinde final sergisine kalan dijital oyunlar ise 24 Mayıs 2024'te ilan edilecek. Final sergisi ve ödül töreni ise 3-4 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak olup bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, yarışmaya danışman öğretmenlerin öncülüğünde oluşturacakları takımla katılabilecek.