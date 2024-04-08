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MEB akademik beceriyi araştıracak

Ulusal izleme araştırmalarından biri olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının 2024 uygulaması, 81 ilden yaklaşık 230 bin öğrencinin katılımıyla 21 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek

EĞİTİM 08.04.2024, 17:36
MEB akademik beceriyi araştıracak

Ulusal izleme araştırmalarından biri olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının 2024 uygulaması, 81 ilden yaklaşık 230 bin öğrencinin katılımıyla 21 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) -Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim verme amacıyla yapılıyor.

İlk kez 2016 yılında uygulanan ABİDE araştırması, iki yıllık döngüler hâlinde gerçekleştiriliyor. Hedef kitlesi 4, 8 ve 10. sınıf öğrencileri olan ABİDE araştırması; Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında uygulanıyor. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı bu araştırmada öğrencilerin ilgili alanlarda üst düzey düşünme becerileri de değerlendiriliyor.

Araştırma kapsamında okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci anketleri de uygulanıyor. Bu sayede öğrencilerin belirlenen derslerde akademik becerileri ve bu alanlardaki başarılarını etkileyen faktörler incelenebiliyor.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE araştırmasının dördüncü döngüsü ABİDE 2024 uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımı ile puanlanacak.

Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanmakla birlikte her ile özel raporlar oluşturulacak.

ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor. İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı veriyor.

Okullarda verilen eğitimin niteliğini ölçmeyi hedefleyen ABİDE araştırması, eğitim sisteminde uygulanan politikaların sonuçları hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu sonuçlar, gelecek dönemlerde belirlenecek eğitim politikaları için de bir dayanak oluşturuyor.

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