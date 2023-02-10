MAÜ Rektörü öğrenci temsilcileriyle buluştu

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitede öğrenim gören sınıf, bölüm ve öğrenci toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi.Şehmus EDİS(MARDİN İGFA)

Deprem bölgesine yönelik destek çalışmalarını aralıksız sürdüren Üniversitede depremin yaşandığı ilk andan itibaren yürütülen çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgi veren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin’de ve deprem bölgesinde yapılabilecek farklı çalışmaları görüşmek ve öğrenci fikirlerini dinlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Rektör’ün öğrenci temsilcileriyle yaptığı deprem gündemli toplantıda Üniversite bünyesinde bir koordinasyon kurulunun kurulması ve gönüllü öğrencilerin bu koordinasyon merkezi aracılığıyla ihtiyaç duyulacak her alanda yardım ve destek çalışmalarına katılmaları kararlaştırıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesinde bugünden itibaren çalışmalar üç ana başlık altında gerçekleştirilecek.

Bu başlıklar “ilimizde yapılabilecek çalışmalar”, “deprem bölgesinde yapılacak çalışmalar” ve “üniversitemiz öğrencisi olup deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimiz ile ilgili yapılacak çalışmalar” şeklinde olacak.

MAÜ Rektörü Özcoşar, ilk andan itibaren gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilere teşekkür etti.