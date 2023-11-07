MASKİ personeline ilk yardım bilinci

MASKİ Genel Müdürlüğü, personellerine yönelik ilk yardım uygulamaları eğitimi düzenleyerek, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler hakkında personeli bilgilendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde çalışanların sorumluluk ve kabiliyet gerektiren konularda daha verimli olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü eğitim programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile MASKİ personellerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Uzman acil tıp teknisyenlerince uygulamalı olarak verilen eğitimde, olası kaza ya da hastalık durumlarında sağlık ekibi ulaşıncaya kadar geçen sürede yapılması gereken müdahalelere ilişkin bilgiler verildi.Tamamlanan eğitim sürecinin ardından, çalışanlar sınava tabi tutularak edindikleri bilgiler ölçüldü.

Değerlendirme sonunda sınavı başarıyla geçen personellere ilk yardım sertifikası verildi.