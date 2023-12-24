MASKİ Manisa'da bilinçlendirmeye devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Manisa Doruk Koleji’nde eğitim gören 255 öğrenciye bilinçli su kullanımını anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor.

Su kaynaklarının korunması noktasında öğrencilerin eğlenceli materyal ve çizgi filmlerle bilinçlendirilmesini amaçlayan ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Manisa Doruk Koleji öğrencilerine eğitim verildi. 255 öğrencinin yer aldığı programa Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer ve MASKİ yetkili personeli katıldı.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı personel tarafından öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Çizgi filmlerle desteklenen eğitimin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri öğrencilere verildi. Minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranışa dönüşmesi teşvik edildi. Okul idaresi de MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliği dolayısıyla teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

