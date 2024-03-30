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Mardinli öğrenciler  “E-TWINNING” ile yabancı akranları  ile buluştu 

Mardin’de öğrenciler 3 ülkenin ortak olduğu e-Twinning projesi ile Zoom uygulaması üzerinde tanışıp kaynaştı

EĞİTİM 30.03.2024, 13:13
Mardinli öğrenciler  “E-TWINNING” ile yabancı akranları  ile buluştu 

Mardin’de öğrenciler 3 ülkenin ortak olduğu e-Twinning projesi ile Zoom uygulaması üzerinde tanışıp kaynaştı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Şehit İlhan Varank Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Kurtay, “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde e-Twinning faaliyetlerinde Türkiye 44 ülke arasında 1.sırada yer aldığını söyledi. 

Okul olarak Mardin merkezinden bu uluslararası proje içinde yer almaktan memnun olduklarını ifade eden Kurtay," Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere tebriklerini sunuyor, keyifli ve başarılı bir proje olmasını diliyorum dedi."

 My Word My World’ adlı e-Twinning projesinin Türkiye kurucusu Nazik Yürük  ve proje ortaklarından Gülşen Yılmaz, Avrupa’daki okullarla kurulan bu ortaklık öğrencilerimizin yabancı akranlarıyla buluşup kaynaşmasını sağladığını ifade ettiler. 

Gürcistan kurucu ortağının TERJOLA Devlet ilkokul ( TERJOLA FIRST PUPLIC  SCHOOL ) Müdürü Eliso Muradashvili ise, “Okulumuzdaki İngilizce Öğretmeni Anna Memaniishvili (yabancı kurucu)’nin öğrencileri çeşitli uluslararası projelere dahil etme konusunda motive ve aktif olması bir okul müdürü olarak benim için çok memnuniyet verici oldu. Bu proje sayesinde hem öğretmen hem de öğrenciler İngilizce diline hâkim olacak ve onu toplumda tam olarak kullanacak.” dedi. Muradashvili, “Bu proje hakkında çok iyi şeyler duydum ve okulumuzun bu büyük ailenin bir üyesi olmasından dolayı çok mutluyum. Proje liderlerine ve katılımcılara başarılar dilerim.”  ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaya katılan Şehit İlhan Varank Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Nurşin Ç. “Bu proje Türkiye’den ve yaba ncı ülkelerden yeni kişilerle tanışmamızı, onlarla kaynaşmamızı ve dil becerilerimizi geliştirmemizi sağladı. Bu projeye başladığımız ve onlarla tanıştığımız günden beri yeni şeyler öğrendik. Bu sayede teknoloji kullanma becerimiz gelişti ve bilgi hanemiz genişledi. Ayrıca arkadaşlarımızla daha kaliteli vakit geçirmemizi sağladı. Bu projenin bize kattıkları ve katacakları için şimdiden teşekkür ederim.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.
2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan e-Twinning, 2007 yılından bu yana Yaşam Boyu Öğrenme Programına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Bu Avrupa ortaklığı, öğretmen ve öğrencilerimize bilişim ve teknoloji kullanımı ve yaygınlaştırılması, dört dil beceri kullanımını geliştirme ve farklı kültürleri tanıma fırsatı sunacaktır.

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