Mardin Artuklu Üniversitesi'ne büyük gurur

HEGEM ortaklığında 27 üniversitenin paydaşı olduğu “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi” kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Koordinatör Üniversite oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirme konusunda yürütülecek çalışmalarda Mardin Artuklu Üniversitesi aktif rol alacak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, Sosyal Bilimler alanında olduğu gibi Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalara imza atan üniversitelerinin şiddetle sivil mücadele bilincini geliştirecek bu sosyal sorumluluk çalışmalarında da Koordinatör Üniversite olarak yer alacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Özcoşar, “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi” Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı gereği yürürlüğe konulduğu söyledi.

Projenin amacının şiddeti daha ortaya çıkmadan aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda önlemek için etkin tedbirler almak olduğunu ifade eden Rektör Özcoşar, ülkemizde her tür şiddet bağlamında yaşanabilecek psiko-sosyal travmalar riskine karşı acilen koruyucu, iyileştirici ve onarıcı hizmet modellerini hayata geçirerek ülke düzeyinde ‘şiddetle ve suçla sivil mücadele ağı’ oluşturmanın hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Üniversitede Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Projeyle ilgili çalışmalar Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinatörlüğünde yürütülecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Murat Öter, proje kapsamında Şiddetle Mücadele Vakfı işbirliğin içinde, gerek kamu kurumlarının çalışanlarına gerekse diğer vatandaşlara yönelik Sosyal Arabuluculuk, Şiddetle Sivil Mücadele Formatörlüğü, İnsan Hakları Danışmanlığı ve Aile Danışmanlığı alanlarında yüz yüze ve uzaktan eğitimler verileceğini ve farkındalık oluşturacak etkinlikler yürütüleceğini söyledi.