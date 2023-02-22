Mardin Artuklu Üniversitesi'nden 'özel' hareket

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencileri, özel öğrenci statüsünde alacak.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin açılışı ertelenmiş akabinde bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmişti.

Bu karar doğrultusunda, Mardin Artuklu Üniversitesinde bahar yarıyılı öğretim süreci 27 Şubat 2023 tarihinde başlayacak. Sağlık, turizm, spor, öğretmenlik gibi uygulama gerektiren derslerin uygulamalı alanları yüz yüze eğitimlerini sürdürecek. Uygulamalı derslerin dışındaki bütün dersler uzaktan öğretim şeklinde işlenecek. Yaşanan depremden etkilenen öğrenciler bu süreç içerisinde farklı üniversitelerde özel öğrenci olarak öğrenimlerini sürdürebilecek. Bu kapsamda Mardin Artuklu üniversitesi de depremden etkilenen öğrencileri başvurmaları halinde özel öğrenci statüsüyle alacak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesinde özel öğrenci olmak isteyen öğrencilerin depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmaları veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olmaları gerektiğini belirtti.

Rektör Özcoşar, uygulamalı derslerini yüz yüze olarak Mardin Artuklu Üniversitesinde almak isteyen deprem mağduru öğrencilerin başvurularını beklediklerini ifade etti.

Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecek

Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler hazırlayacakları başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurabilecek. Özel öğrenci olma şartlarını taşıyan ve başvurusu kabul edilen öğrenciler kendi üniversitelerinde okumuş sayılacak ve başarıları kendi üniversite sistemlerinde kayıt altına alınacak. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecek.