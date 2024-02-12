Manisalı öğrencilerden MABEM’in alım sınavına ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle 17 ilçede hayata geçirdiği ve başarısıyla yurt çapında üne sahip MABEM kursları, 10-11 Şubat tarihlerinde 7. ve 11. sınıflar için ‘Ödüllü Öğrenci Alım Sınavı’ gerçekleştirdi. Öğrenciler, düzenlenen sınava, yoğun katılım gösterdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerin istedikleri okullara ulaşabilmelerine katkı sağlamak amacıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM’lerde, 10-11 Şubat tarihlerinde ‘Ödüllü Öğrenci Alım Sınavı’ gerçekleştirildi. Sınava girmek isteyen öğrenciler, il genelinde yoğun katılım gösterdi. ‘Ödüllü Öğrenci Alım Sınavı’na gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Halek Eğitim Şube Müdürü ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde MABEM’lerimizde eğitimlerimiz devam ediyor. Akademik eğitim modelimizle liselere ve üniversitelere gitmek için çalışan öğrencilerimize daha düzenli ve planlı bir çalışma programı alışkanlığı kazandırmak ve buna bağlı olarak hayallerindeki lise ve üniversitelere gitmelerini sağlamak için MABEM eğitim kurumlarımız, 17 ilçemizde başarılı kadrolarıyla hizmet veriyor. 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlediğimiz alım sınavına gösterilen ilgi, hemşehrilerimizin MABEM’e olan güvenini gösteriyor” dedi.

