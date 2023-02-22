Manisa Yunusemre'de depremzede öğrencilere kantin hizmetleri ücretsiz

Manisa'da Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim öğretim gören depremzede öğrencilere kantin hizmetleri ücretsiz sunulmaya başlandı.MANİSA (İGFA )- Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaraların sarılması için düzenlenen kampanyalar devam ediyor.

Manisa'da da Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantin işletmecisi Cemal Karaduman depremzede öğrencilerin tüm kantin hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.

İşletmeci Cemal Karaduman, Kantinciler Derneği aracılığıyla depremin ilk günü 30 bin TL para topladıklarını ve 30 bin TL'lik giysi ve gıda yardımı alarak valiliğimize teslim ettiklerini kaydederek, "Şimdi de Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen depremzede öğrencilerimize yeme-içme sabah ve öğle beslenmelerini ücretsiz olarak karşılayacağız. Okul müdürümüzle görüşmeler yapıldı ve uygulamaya başladık. Depremzede öğrencilerimiz ne arzu ederlerse istediğini kantinimizden ücretsiz olarak alabilecektir. Manisa Halil Yurtseven İlkokulu ve Yunusemre Atatürk Ortaokulunda da kantinlerimizden depremzede öğrencilerimize ücretsiz hizmet verecektir. Ayrıca Türkiye Kantin İşletmeleri Esnaf Dernekleri Federasyonuna bağlı kantinlerde Türkiye genelinde depremzede öğrencilere gücü yettiğince ücretsiz hizmet verecek" diye konuştu.

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayim Can da, "Kantin işletmecisi Cemal Karaduman okul idaremize depremzede öğrencilere kantin hizmetlerini dönem sonuna kadar ücretsiz verme konusunda teklif etti. Bizler uygun olduğunu dile getirdik ve çok mutlu olduk. Karaduman'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederim" dedi.