Manisa Turgutlu'da 'sınava hazırlık' semineri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, başta MABEM öğrencileri başta olmak üzere Turgutlu’daki lise öğrencilerine yönelik ‘Sınava Hazırlık Süreci Rehberlik Semineri’ düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu MABEM öğrencileri başta olmak üzere ilçedeki öğrencilere yönelik ‘Sınava Hazırlık Süreci Rehberlik Semineri’ düzenlendi.

Düzenlenen seminere, MABEM idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okan Üniversitesi Ege Bölge Temsilcisi Seçil Kaya tarafından verilen seminerde, sınava hazırlık süreci, soru çözme teknikleri, etkili çalışma yöntemleri, zamanı verimli kullanma, doğru meslek seçimi konularında bilgiler verildi.

Sınavlara hazırlanırken disiplinli olmanın ve planlı çalışmanın önemini öğrencilere anlatan Kaya, soru çözümlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları, etkili çalışmanın sürece faydaları ve doğru meslek seçiminin gelecekte getirileri noktasında önemli konuları paylaştı.