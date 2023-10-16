Manisa'da 'Türk Tamgaları' eğitimi

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’nde 'Öz Dilini Bilmeyen Kalmasın'temalı Türk Tamgaları Eğitimi gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Eğitimde öncelikle Türk Tamgalarının tarihinden bahsedildi. Türk Tamgalarının ne şekilde hangi ortamda türediği, kökeni, Türk tarihindeki ve kültüründeki yeri Bilge Tamgacı Oder Kutluer tarafından öğrencilere aktarıldı.

Sırasıyla tamgalar öğretildi, keyifli anların yaşandığı eğitim sonunda öğrencilere yapılan sınav neticesinde katılım belgeleri Eğitimci Oder Kutluer ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül tarafından verildi.

Eğitim sonunda Oder Kutluer “Liseli öğrenciler ile bizleri buluşturan, Şeyma Yalçın Avcı Öğretmenimize ve ev sahipliği yapan dernek başkanı Şentürk Hoşgül’e teşekkür ederim. Eğitim talep gelmesi durumunda eğitimimiz devam edecektir” dedi.