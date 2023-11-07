Manisa'da trafik bilinci olan nesiller yetişiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği protokolüyle çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’ya kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kapsamında eğitimler devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kapsamında eğitimler sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği protokolüyle verilen eğitimlerde, minikler trafik kurallarını eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Görevli trafik polisi, jandarma ya da trafik zabıtası tarafından teorik eğitimi alan minikler, daha sonra pratiğe geçiyor. Trafik eğitim parkında yer alan akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri uygulayan minikler, hem eğleniyor hem öğreniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bir eğitim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitim aldığını, yeni eğitim döneminin de başladığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda 225 adet trafik işaret yön ve levhaları, 1 adet üst geçit, 2 adet tünel, 1 adet sinyalize kavşak ve 1 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. Aynı anda 40 çocuğumuza teorik ve pratik eğitim verilebilmektedir” dedi.