Manisa'da öğrencilere test çözme teknikleri anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim hizmeti olan MABEM’in rehberlik hizmeti tarafından Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların 8. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘Test Çözme Teknikleri’ konulu seminer verildi.MANİSA (İGFA) - LGS ve YKS’de başarıya giden yolun hızlı okuma, yorumlama ve bilgiden geçtiğinin belirtildiği seminerlerde, hedefe giden yolda test çözme tekniklerinin ne şekilde uygulanacağı konusunda öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

MABEM rehberlik servisi tarafından Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 8 ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘Test Çözme Teknikleri’ konulu seminer verildi. LGS ve YKS’de başarılı olmanın yolunun test çözme becerilerinin kazanılmasıyla olduğunun vurgulandığı seminerlerde, “Çok telaşa kapılıyorum, genelde dikkatsizlikten dolayı soru kaçırıyorum, sorularla inatlaşıyorum, kitapçıkta cevaplandırdığım tüm soruları toplu olarak optiğe geçiyorum, olumsuz soru köklerini olumlu anlıyorum, zamanı yetiştiremiyorum, uzun soruları hiç okumuyorum, sınav bir an önce bitsin istiyorum, sıkılıyorum” gibi öğrencilerin takıldıkları konularla nasıl başa çıkacakları hakkında bilgiler verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürü ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, seminerler hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Test çözmede önemli olan üç temel unsur vardır. Bunlar; bilgi, yorum ve hız. Bu seminerlerde öğrencilere, bu konularla ilgili bilgilendirme yapılarak, yapmış oldukları eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin geleceklerini etkileyen bu sınavlarda, hedefledikleri okullara ulaşmada test çözme tekniklerini kullanarak nasıl ulaşacakları konusunda yönlendirmeler yapılmıştır” dedi.