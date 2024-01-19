Manisa'da öğrencilere 'akran zorbalığı' semineri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler arasındaki en büyük tehlikelerden bir tanesi olan akran zorbalığı ve siber zorbalık konularında öğrencileri bilgilendirmek için harekete geçti.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi işbirliğiyle öğrencilere ‘Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık’ başlığı altında seminer düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli Psikolog Merve Ateş tarafından verilen seminerde akran zorbalığı ve siber zorbalığın, çocukların ve gençlerin güvenliğini ve refahını tehdit eden ciddi sorun olduğuna dikkat çekerek, bununla mücadelenin yolları hakkında önemli bilgiler verdi.

Öğrencileri, bilgi ile güçlendirerek her türlü zorbalığa karşı olma yönünde, kendini koruyabilme ve mağdur olanın yanında olabilme yönünde bilinçli bir farkındalık oluşturulabilmeyi amaçladıklarını aktaran Psikolog Merve Ateş, öğrencilere akran zorbalığı ve siber zorbalığın ne olduğunu, nedenlerini, etkilerini, sonuçlarını ve korunma yöntemlerini örnekleriyle anlattı. Semineri ilgiyle takip eden öğrenciler de, seminer sonunda merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek, konu hakkında bilgi sahibi olma imkanı buldu.