Manisa'da öğrenciler oyunları eğlenerek öğreniyor

Brain Team -2 isimli e-Twinning projesinde Hafsa sultan ilkokulu katılımı ile gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü Seda Gençay yaptığı açıklamada, Braın Team -2 e-Twinning projesinin önemli olduğunu, öğrencilerin oyunlarını eğlenerek öğrendiğini söyledi.

Müdür Gençay, kuruculuğunu Songül Reisoğlu ve VassilikiKarakatsani 'nin yaptığı Braın Team -2 isimli e-Twinning projesinde okulumuz öğretmenlerimizden 2/B sınıfı öğretmeni Saadet Ünsal öğrencileriyle birlikte yer aldığını belirterek, proje kapsamında Su Doku - Anagram - Apartman (Skyscrapers) - As easy as game - Word laddergame - Bınary ( Takuzu) game olmak üzere 6 tane akıl ve zeka oyunu yer aldığını kaydetti.