Manisa'da öğrenciler gazi ve şehit aileleriyle buluşuyor

Manisa'da Üzümcüler İlkokulu öğrencileri, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ettiMANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Üzümcüler ilkokulu 4-B sınıfı öğrencileri gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi. Şehitlik ve gazilik kavramı üzerine bilgiler alan öğrencilere 4-B sınıf öğretmeni Metin Engin ve rehber öğretmeni Sibel Yılmaz eşlik etti.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, okullardan talep geldiği sürece öğrencilere gazilik ve şehitlik üzerine bilgiler paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Gaziler öğrencilere hatıralarını anlatırken, sohbetin sonunda ise ögrencilere tavsiyelerde bulundular.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.