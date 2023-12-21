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Manisa'da ilkokul öğrencilerine su tasarruf eğitimi

EĞİTİM 21.12.2023, 15:27
Manisa'da ilkokul öğrencilerine su tasarruf eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Murat Germen İlkokulu’nda eğitim gören 380 öğrenciye bilinçli su kullanımını anlattı. Okul idaresi MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki hassasiyeti nedeniyle teşekkür etti.MANİSA (İGFA) -  Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor.

Su kaynaklarının korunması noktasında öğrencilerin eğlenceli materyal ve çizgi filmlerle bilinçlendirilmesini amaçlayan ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Murat Germen İlkokul öğrencilerine eğitim verildi. 380 öğrenciye eğitim verilen programa Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer ve MASKİ yetkili personeli katıldı.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı personel tarafından öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Çizgi filmlerle desteklenen eğitimin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri öğrencilere verildi. Minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul müdürü Suat Arslan MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliği nedeniyle teşekkür etti.

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Su kaynaklarımız gün geçtikçe azalıyor. Bizler de idare olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde su kaynaklarımızı korumak ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı altyapı temini noktasında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sağlıklı yarınlar için bugüne kadar 5 bin 800 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdik. Bu yatırımların yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı da tasarruf konusunda bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Eğitimlerimiz çok verimli geçiyor. Günümüzde bir damla suyun bile büyük önem arz ettiğinin bilincinde olarak eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

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