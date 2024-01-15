Manisa'da çocuklara tasarruf bilinci

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Kırkağaç’ta 500 ilköğretim öğrencisine eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Kırkağaçlı öğrencilere de ulaştırdı. Atatürk-Edip Bayat İlkokulu’ndan 500 öğrencinin katıldığı programda eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı.

Programda, Abone İşleri Daire Başkanlığı şube müdürlerinden Yalçın Güney, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Saruhanlı Şube Müdürü Fahri Dinçer, yetkili personel ve öğretmenler de yer aldı. MASKİ yetkilileri okul idaresi ve öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Su tasarrufu konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı ve çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul idaresi MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.