Malatya Nezaket Okulları'nda ilk karne heyecanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Semt Konakları Nezaket Okulları’na kayıtlı 4-6 yaş grubu öğrenciler 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yarıyıl karnelerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik programında aldılar.MALATYA (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü ‘İlk Karnem’ etkinliğinde Nezaket Okullarına devam eden yaklaşık 300 öğrenci karnelerini aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Murat Kılınç, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Fikret Vurucu, ilgili şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Semt Konakları ‘Nezaket Okulları ‘İlk Karnem’ etkinliğinde konuşan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, “İnsan nezdinde her şeyin orijinal olanı makbuldür. Çocuklar da Allah’ın bize verdiği emanetlerdir ve bizlere orijinal olarak veriliyor. O orijinali bozan veya bozmayan yine bizler oluyoruz. Bu nedenle sadece 4-6 yaş grubuna yönelik verilen kursların bütün Türkiye genelinde çok önemli bir vazifesi var. 4-6 yaş eğitimini alan bu çocuklarımız bizim geleceğimizin domino etkisini yapacaklar. Bütün toplumu dönüştürecek ve değiştirecek olan bugün yetiştirteceğimiz bu evlatlardır. Bunun bilinci ile hareket etmemizin son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Programı düzenleyen başta Malatya Büyükşehir Belediyemize ve paydaş kurumlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu yaklaşık 300 öğrencinin 2023-2024 eğitim öğretim yılı ‘İlk Karnem’ töreninde yaptığı konuşmada, “İlk karnelerini alan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Müftülüğümüze ve belediye çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Semt Konakları Nezaket Okulları’na kayıtlı 4-6 yaş grubu öğrencilere ilk karneleri verildi. İlk Karnem programında animasyon vebalon gösterilerinin ardındanöğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.