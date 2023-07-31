Malatya Kent Konseyi'nden 'tercih' desteği

Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu, Sentez Eğitim Kurumları işbirliğinde YKS’ye giren ve tercih yapmayı hak eden öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi bünyesinde Tercih Merkezi açtı.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Cumali Aydoğan, Malatya Kent Konseyi ve Sentez Eğitim Kurumları işbirliğinde gerçekleştirilen tercih günlerinin başladığını duyurdu.

Tercih ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Aydoğan, öğrenciler tercih yapacakları bölümün ülkemizdeki ve dünyadaki yerini ve bununla beraber tercih yapılacak bölümün ders programlarına ve içeriklerine bakarak kendi yeteneklerimize en uygun olanı tercih etmeleri öğrencilerimiz açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. "Tercih ettikleri bölümler arasında hangi bölümün geldiğinden ziyade, o bölümde tercih edilebilir bir insan olmaya da gayret ve özen göstermeleri gerekir" diyen Aydoğan, "Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini Kent Konseyi’nde tercih ofisimize bekliyoruz." dedi.

Tercih Merkezini ziyaret eden öğrenciler sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek destek veren herkese teşekkür ettiler.