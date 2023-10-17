Malatya Kent Konseyi'nden girişimci kadınlara 'dijital pazarlama' eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve META’nınişbirliğiyle #SheMeansBusiness programı kapsamında girişimci kadınlara yönelik ‘Digital Pazarlama’ eğitimi verildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Digital Pazarlama’ eğitimi programına Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve kadın kooperatiflerinin girişimci kadınları katıldı.

E-Ticaret ve Digital Pazarlama Danışmanı Umur Gökhan Çiçek, girişimci kadınlara digital pazarlamanın püf noktalarını anlattı.

Sosyal medyada bir ürünü sıfırdan alıp satılacak hale getirilmesi hakkında bilgiler veren Çiçek, “Bir ürünü pazarlarken ürünün tasarımı çok önemli, ürünün tasarımı müşterinin kim olduğunu da etkiler. Malatya’da bir kayısı firmasının köpüklü veya düz bir tabağa kayısı koyup sattığında günlük ev tüketicisi satın alırken, ahşap bir kasanın içerisine süsleyerek araya başka ürünler koyup sattığında müşteri kitlesi değişmiş oluyor. Aynı kayısı ama hedef kitlesi ayrı kişiler olmuş oluyor. Dolayısı ile ürünün tasarımı müşterinin kim olacağını belirler. Ürünü satmaya çalışırken paketleme, ambalaj ve nasıl sunduğunuz çok önemlidir” dedi.

Girişimci kadınlara yönelik ‘Digital Pazarlama’ programı kapsamında; Meta Business Manager Eğitimi, Meta Business Manager hesabı oluşturma, İşletme bilgileri ekleme ve işletme doğrulama, varlık ekleme, Facebook Sayfası, Instagram Profili, WhatsApp Hesabı, Reklam hesabı oluşturma, Ödeme yöntemi belirleme, Faturalandırma ayarlarını yapma, Veri kaynağı ekleme, Piksel oluşturma,Katalog oluşturma, Mağaza oluşturma, Ticaret Yöneticisi ayarları, Kişileri ekleme ve yönetme, Reklam Kampanyası Oluşturma, Doğru reklam verme amacının belirlenmesi, Kampanya ayarlarının yapılması, Hedef kitlenin belirlenmesi, Bütçenin belirlenmesi, Kreatif özelliklerinin kullanımı, Reklam metninin oluşturulması, Reklam yayın süreci, Raporlama konularında eğitimler verildi.