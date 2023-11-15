Malatya İtfaiyesi olası afetlere karşı eğitimi bırakmıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere, iş yerlerine ve vatandaşlara yönelik yangın, sel, deprem, su taşkınları ve deprem ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Özellikle yangınlar sırasında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası afet durumunda vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen bilinçlendirme eğitimlerini yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda yangınlara karşı halkı bilgilendirmek amacıyla da kuruma gelenlere de eğitim veriyor.

Eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Malatya’da 19 ayrı noktada görev yapıyoruz. Olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Tabi bunlar bizim rutin olarak yaptığımız işlerdir. Bir de vatandaşlarımızı bilinçlendirme konusunu çok önemsiyoruz. Eğitimler noktasında vatandaşlarımıza yangın güvenliği ile olası depremlerde ve farklı felaketlerde ne yapılması gerektiğiyle alakalı eğitim birimi olarak çalışmalar yapıyoruz. Özenli ve itinalı bir şekilde eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek okullarda, gerek iş yerlerinde, gerek gönüllü olarak itfaiyemize gelenlere bilinçlendirme eğitimleri konusunda destek oluyoruz

EĞİTMENLERİMİZ ÇOK DONANIMLI

Yangınlar çok kısa sürede başlayıp, çok hızlı ilerleyen vaka türleri olduğu için yangının başlama anından itibaren itfaiye ulaşıncaya kadar neler yapılması gerektiği noktasında arkadaşlarımız teorik ve uygulamalı olarak eğitimler veriyorlar. Bizler okullarda öğrencilerimizi bilinçlendirme noktasında, büyük fabrikalarda dönemsel olarak eğitimler veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve bu işe gönül vermiş STK’larımıza da yine arama kurtarmaya yönelik, yangına yönelik neler yapılması gerektiğine dair arkadaşlarımız tarafından ciddi olarak eğitimler gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye binasında da hemşehrilerimizin bütün taleplerini karşılayabileceğimizi, eğitmenlerimizin çok donanımlı ve yeterli olduğunu belirtmek istiyorum.

UYARILARA HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

Biz bu işleri yaparken bir yandan da açılan iş yerlerinin ruhsat alma aşamasında itfaiyeden görüş alıyorlar. İtfaiyeden yangın güvenliği açısından denetlemesi konusunu da çok önemsiyoruz. Yine ‘bir iş yerinde neler yapılması lazım, hangi önlemlerin alınması lazım’ gibi hususlarda arkadaşlarımız ciddi bir şekilde çaba sarf ediyorlar. Yangın güvenliği açısından arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcayarak, tüm tedbirleri aldırıyorlar. Bu konularda da vatandaşlarımızın da anlayış göstermelerini istirham ediyoruz. Belirtilen tedbirleri mutlaka almalarını, alınan tedbirlerde kullanılacak olan malzemelerin kullanma talimatı noktasında uyarılara dikkat etmelerini ve eğitimlerini tamamlamalarını haseten rica ediyoruz” açıklamalarında bulundu.