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Malatya İtfaiyesi'nden konteyner kentlere yangın eğitimi

EĞİTİM 11.12.2023, 11:49
Malatya İtfaiyesi'nden konteyner kentlere yangın eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ve görev alan personellere yönelik yangın eğitimi veriliyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konteyner kentlerde verilen eğitimlerde özellikle vatandaşların kullandıkları ısıtıcı, klimalar ya da bunlara benzer birçok elektronik eşyalardan kaynaklı yangınlara yönelik alınacak tedbirler tek tek anlatıldı.  

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından MİAD Konteyner kentte verilen eğitimde vatandaşlara ve görevlilere yangın eğitimleri ile ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Seyfullah Soylu, “Bizler itfaiyeciler olarak birinci dereceden görevimiz yangın, devamında trafik kazası, sel, su baskını, doğal afetler ve bu vakalar gibi birçok göreve gidiyoruz. Yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşlarımız kendi evlerinden çıkmak zorunda kalarak, konteyner kentlerde yaşıyorlar. Bizler itfaiyeciler olarak bu konteyner kentlerde yaşam süresi zarfında olası yangın, risk veya karşılaşacakları hususlar hakkında tüm konteyner kentlerimizi ziyaret ediyoruz.
Özellikle vatandaşlarımızın kullandıkları ısıtıcı, klimalar ya da bunlara benzer birçok elektronik eşyalardan kaynaklı yangınların çıktığına şahit oluyoruz. İtfaiye teşkilatı olarak, vatandaşlarımıza yapılması gereken hususlar, yangın öncesinde yapılması gerekenler ve yangın sonrasında risklerin azaltılmasıyla alakalı uygulanması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz. Konteyner kent yönetimlerinin yapacakları iş ve işlemler hakkındaki eğitimler de devam ediyor. Özellikle konteyner kentlerimizde olası bir yangında itfaiye gelinceye kadar yangının büyümesini engellemek, başka bir yere sıçramasını engellemek ya da ilk müdahaleyi sağlamak amaçlı konteyner kentlerin giriş ve çıkışlarına yangın söndürme cihazları yerleştirdik. İtfaiye gelinceye kadar risklerin ve zararın azaltılması amacıyla eğitim programlarımız sürekli devam edecek” açıklamalarında bulundu.  

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