Malatya'dan öğrencilere moral hediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla akıl oyunları ile oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde eğitim-öğrenim gören öğrencilere çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

Oyuncak dağıtımına ilk olarak 6 Şubat 2023 depremlerinde en fazla yıkıma uğrayan Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere akıl oyunlarından ve oyuncaklardan oluşan hediyeler dağıtıldı.

Öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilk olarak Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki öğrencilere yönelik düzenlenen oyuncak dağıtımı programında yaklaşık 5 bin akıl oyunu ve diğer oyuncak çeşitleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde gerçekleştirilen oyuncak dağıtımı programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Mehmet Türkmen ve Bülent Yücetaş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Fikret Vurucu ve ilgili şube müdürleri katılım sağladı.

Oyuncak dağıtımı yapılan okullar ise şöyle; Günedoğru Şehit Erol Özkan İlkokulu, Günedoğru Şehit Kemal Aktay Ortaokulu, Kadılı Şehit Cumali Sancar İlkokulu, Elmalı Ayşe Küçük İlkokulu, Elmalı Ayşe Küçük Ortaokulu, Söğüt İlkokulu, Söğüt Ortaokulu, Kapıdere İlkokulu, Gövdeli İlkokulu, Gövdeli Ortaokulu, Polat Vaiz Şahin İlkokulu, Polat Vaiz Şahin Ortaokulu, Fındık İlkokulu, Fındık Ortaokulu, Ören İlkokulu, Ören Ortaokul Ve Yolkoru Anaokulu.