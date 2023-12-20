Malatya'da MASKİ personeline trafik eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, düzenlediği eğitim programlarıyla kurumsallaşmayı güçlendirirken, hizmette de kaliteyi arttırmayı hedefliyor.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimleri kapsamında personele yönelik “Karayollarında Trafik Güvenliği” konulu eğitimi düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile yapılan eğitime, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve personeller katıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personellerinde Trafik Eğitmeni Polis Memuru Bekir Ferik, araç kullanırken cep telefonunun kullanılamayacağını, cep telefonu kullanırken de araç kullanılamayacağının altını çizerek, “İnsan hayatı çok önemli. Özellikle trafik kazalarında binlerce insanımızı kaybetmekteyiz. Bu nedenle trafik kurallarına harfiyen riayet etmemiz gerekmektedir” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Trafikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza inmesi noktasında biz de üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz. Kendi hayatlarımız ve hayatınız bizim için önemli. Hiç kimsenin üzülmemesi için trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirelim” diye konuştu.

Daha önce de birçok alanda eğitim verdiklerini vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini aktardı.