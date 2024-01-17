Malatya'da kadınlara pastacılık kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde eğitim ve atölye çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde faaliyette olan pastacılık kursuna, ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor.

Kursiyerler burada hem pastacılık eğitimi alıyor hem de katıldıkları kurs neticesindepastacılık sertifikası alıyor ve yaptıkları pastalarla ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde verilen kurslar hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Fikret Vurucu,“Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezimizde Kadın, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Pasta Yapım ve Sunum Kursunu açtık. Bu kursumuz Yaşam Merkezimizde açılan ilk kurs değil daha önceden de faaliyette olan bir kurstu. Ancak 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden dolayı kursumuz biraz sekteye uğramıştı.

Kursumuzda kadınlarımızın verdikleri emekler takdire şayan, hem yöresel yemekler hem de pastacılık anlamında ciddi emekler sarf ediliyor. Bu konuda kursiyerlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak kadınlarımıza destek olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’mizde kursiyerlerimizin hazır giyim ve spor gibi başka alanlarda da hizmet aldığını görüyoruz. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Pastacılık Kursu Hocası Emine Özcan, “Pastacılık kursumuz 6 Şubat’ta yaşanan depremler öncesinde de vardı. Depremden belli bir süre sonra kursumuzu açtık. Kadınlarımıza destek olmak bir nebzede olsa depremin yarattığı psikolojik etkileri azaltabilirsek ne mutlu bize. Burada çok güzel etkinliklerimiz var. Tabii sadece pastacılık kursu değil spor, giyim, el sanatları gibi kurslarımız da mevcuttur. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Böyle bir imkânı sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ederiz” dedi.