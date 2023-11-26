Malatya'da ebeveynlere eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Semt Konakları’nda Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kararları doğrultusunda ebeveynlere eğitim programı düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından Kernek Külliyesi, Özalper Semt Konağı ve Salköprü Semt Konağı’nda gerçekleştirilen ebeveyn eğitimlerine yaklaşık 150 ebeveyn katılım sağladı.

İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı uzman kadrolar tarafından verilen eğitimler katılım sağlayan anne ve babalar tarafından ilgi gördü.

Davranışsal Bağımlılık, Aile İçi Eğitim, Mahremiyet, Akran Zorbalığı, Meme Kanseri-Lösemi-Akciğer Kanseri konularında verilen ebeveyn eğitiminde karşılaşabilecek sorunlarda neler yapılması gerektiği de anlatıldı. Uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimlerin her konu başlığı ayrıntılı bir şekilde anne ve babalara anlatılırken aynı zamanda sık sık duyulmaya başlanan akran zorbalığı hakkında da detaylar ve çözüm önerileri sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitim programı Sosyal Çalışmacı Seher Büyüktaş, Sosyal Çalışmacı Tuğba Başköy, Vaiz Mehmet Ergin, Sosyal Çalışmacı Turan Yıldırım, Sağlık Memuru Pınar Kayapınar tarafından verildi.