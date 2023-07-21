Maden sektöründen 'cevher'li gençlere burs imkanı

Bu yıl üniversite sınavına giren 3 milyonun üzerinde genç sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine girdi. “Cevherimiz Sensin” diyerek başarılı gençleri maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerinden birini tercih etmeye davet eden Maden sektörü gençlere asgari ücret tutarında burs ve iş garantisi teklif ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Z kuşağının üniversitedeki tercihlerinin maden sektörünün ihtiyaç duyduğu mühendislikler olmasını istediklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, gençlerin 4 mühendislikten birini tercih etmeleri durumunda madencilik sektörü olarak başarılı bir kariyer vaat ettiklerini dile getirdi.



Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu bünyesindeki ihracatçı birliklerinin omuz verdiği burs programında madencilik sektörü “Cevherimizin Sensin” sloganıyla gençleri maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama mühendisliklerini tercih etmeye çağırıyor.

2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracata imza attıklarını, toplamda Türkiye’ye 60 milyar dolarlık bir katma değer kazandırdıklarını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Cevherimiz Sensin” isimli projede; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile güç birliğine gittiklerini, başarılı gençlerin madencilik sektöründe kilit konumdaki 4 mühendislikten birini tercih etmesi durumunda madencilik sektörünün Türk ekonomisine sağladığı katma değerin ve ihracatın katlanarak artacağına inandıklarının altını çizdi.

Hayatın her alanında madenlerin yoğun bir şekilde kullanıldığını aktaran Alimoğlu, “Yeraltı zenginliklerimizi sürdürülebilir şekilde insanlığa kazandırma çalışmalarımızda gençlerimiz mezun olduktan sonra hemen istihdam edilerek, üretim tesislerinde çalışarak saha deneyimini kazanıp sektörümüzü daha da ileri taşıyacaklar. Gençler, yeni bir madencilik anlayışıyla AR-GE çalışmalarıyla madencilik sektörümüzü kalkındıracaklar. Fabrikalarımızda, ya da kendi açacakları fabrikalarda ve işletmelerde Türk madencilik sektörünün çıtasını yükseltmelerini umut ediyoruz. Genç mühendisler, sektörümüzün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolculuğunu hızlandıracaklar” diyerek sözlerini noktaladı.

BURSU KİMLER ALABİLECEK?

Bursa hak kazanma kriterleri ve tutarları aşağıdaki gibidir; 1. İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan;

➢ İlk 50 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için 11.402,32 TL);

➢ 50.001 - 65.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/2'si kadar (2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için 5.701,16 TL)



2. İlk 250 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan;

➢ İlk 100 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar (2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için 11.402,32 TL);

➢ 100.001 - 150.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 2/3'ü kadar (2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için 7.601,54 TL)

➢ 150.001 - 250.000 arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 1/3'ü kadar (2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için 3.800,77 TL) bursa hak kazanacaklar.



“Cevherimiz Sensin” isimli burs programı ile ilgili detaylı bilgiye www.cevherimizsensin.com isimli web sitesinden ulaşılabiliyor.