MABEM sınavlara hazırlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde okulların açılmasıyla birlikte Destekleme ve Yetiştirme Kursları da başladı. Özellikle ortaokul öğrencileri için yürütülen PYBS ve LGS hazırlık kursları öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı farklı mahallelerde bulunan Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde deprem nedeniyle ara verilen kurslara, okulların açılmasıyla tekrar başlandı.

Eğitim merkezlerinde kurslara katılan öğrencilere, görevli yöneticiler ve öğretmenler tarafından hediyeler de verildi.Kurslar; Kernek Külliyesi, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Yeşiltepe Semt Konağı, Melekbaba Semt Konağı ve Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi’nde devam ediyor. Kurslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin eğitim merkezlerine başvuru yapmaları gerekiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül devam eden kurslarla ilgili bilgiler aktardı.

Eğitim merkezlerinde her yıl düzenli olarak sürdürdükleri kurslara 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden ötürü ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Deprem gününden itibaren halkın konaklaması için hizmete açtığımız ve yaklaşık üç ay boyunca bu şekilde hizmet yürüttüğümüz Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerimizde artık ara verdiğimiz kurs faaliyetlerine başladık. Okulların açılmasıyla bizler de eğitim- öğretim faaliyetlerine başlamış olduk. Şu an eğitim merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz, PYBS ve LGS hazırlığı yapan öğrencilerimiz için görev yapıyorlar. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz kurslarımıza yaklaşık 750 öğrenci katılım sağlıyor. Bu öğrencilerimiz için dersler ve deneme sınavları yapıyoruz. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize imkânlarımız doğrultusunda devam edeceğiz. Bize bu imkânları sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurslara katılan öğrencilerimize de başarılar diliyoruz" diye konuştu.