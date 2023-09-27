MABEM öğrencisi Yağız Efe İOKBS’de Türkiye 1.'si oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim hizmeti MABEM, başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. İlköğretim 7. sınıftan itibaren MABEM’li olarak çalışmalarını sürdüren 8. sınıf öğrencisi Yağız Efe Gül, 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) tam puan alarak Türkiye 1’incisi oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede çocukların ve gençlerin hayal ettikleri lise ve üniversitelere hazırlanmaları vizyonuyla hizmet veren MABEM, 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda da adından söz ettirdi.

Soma MABEM Kurumları 8. sınıf öğrencilerinden Yağız Efe Gül, sınavda tam puan alarak, Türkiye 1’incisi oldu.

7. sınıftan itibaren MABEM’li olmanın karşılığını Türkiye geneli bursluluk sınavında soruların tamamına doğru cevap vererek Türkiye birinciliğiyle taçlandıran Yağız Efe, öğretmenlerine ve ailesine gurur yaşattı.

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda tam puanla Türkiye 1’incisi olan Yağız Efe Gül’ü tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine destek olmak, onların hayal ettikleri lise ve üniversitelere gidebilmelerine destek olmak amacıyla 17 ilçemizde hayata geçirdiğimiz MABEM kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin elde ettiği başarılar, bizleri gururlandırıyor. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda Türkiye birincisi çıkarmak da bu başarı zincirine yeni bir halka oldu. Yağız Efe’yi, ailesini, öğretmenlerini ve MABEM’deki tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.