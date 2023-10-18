MABEM'den öğrencilere dijital destek

Eğitime yönelik projelere öncelik veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere yeni bir hizmet sundu.MANİSA (İGFA) - Her geçen gün yükselen başarı çıtasıyla Manisalıların gözde eğitim kurumlarından biri haline gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, çalışmalarında teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Bu anlamda mevcut eğitim sistemine ek olarak dijital olarak öğrencilere destek sağlayacak olan “MABEM Kart” uygulamasının tanıtımı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Besot Konferans Salonu’nda yapılan tanıtım törenine; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, MABEM yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, “MABEM Kart” uygulaması hakkında öğrencilere bilgi verildi. Daha sonra ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri öğrencilerinin başarılarından gurur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2007 yılında Belediye Meclis kararı ile Manisa Belediyesi Eğitim Merkezi adıyla faaliyete başlayan eğitim hizmeti, göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren üzerine titreyerek bugünlere getirdiğimiz en önemli eğitim faaliyetlerimizden bir tanesi oldu. Sosyal belediyecilik ilkesiyle sürdürdüğümüz bu eğitim hizmetlerimizde öğrenim gören evlatlarımızın başarısı, ailelerinin olduğu kadar, bizlerin de göğsünü kabartıyor. Yüzde 98’in üzerinde başarısıyla çocuklarımızı hayal ettikleri liselere ve üniversitelere hazırlayan MABEM’lerimizde her koşulda öğrencilerimizin yanında yer alıyor ve onların başarıları ile gurur duyuyoruz” dedi.

Öğrencilerin başarısı için titizlikle yürütülen çalışmalara da dikkat çeken Başkan Ergün, “Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte 17 ilçemizde hayata geçirdiğimiz Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerimizde öğrencilerimize; zengin içerikli doküman ve yayınların temini, öğrenci başarı takip analizleri, veli bilgilendirme programları, aylık ve seri denemelerin uygulanması, öğrenci seviye gruplarına göre eğitim uygulaması, soru çözüm saatleri ve etüt hizmetleri veriyoruz. Eğitim öğretim süreci içerisinde stres kontrol, başarı ve motivasyon seminerleri, meslek tanıtımları gibi çeşitli bilgilendirme toplantılarıyla öğrencilerimizin motivasyonlarını en üst seviyede tutmaya da gayret gösteriyoruz. Bunların yanında lise ve üniversite sınav sonuçları sonrasında rehberlik hizmeti vererek öğrencilerimizin uygun lise ve üniversitelere yerleşmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.