MABEM'de kurslar başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen MABEM’lerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kayıtları devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’lerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kayıtları devam ederken, yeni dönem kursları da başladı.

Kurs kayıtları ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bulundukları ilçelerdeki MABEM’lere başvurabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonuyla 17 ilçemizde faaliyet gösteren MABEM’lerimize kayıtlarımız devam ederken, kontenjanlarımız dolmak üzere. Başarısıyla gurur duyduğumuz, her yıl üniversitelere, liselere öğrenciler gönderdiğimiz MABEM’lerimize kayıt olmak isteyen gençlerimizi kurumlarımıza bekliyoruz. Ana temamız ve hedefimiz geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek. Bu vesileyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” denildi.