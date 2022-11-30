Liseliler Fikir Maratonu'nda kıyasıya yarıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Başkentli gençlerin bir çatı altında kente değer üretmeleri amacıyla “Değişen İklim Koşullarına Karşı Ankara’nın Dayanıklılığının Artırılması” konulu “Liseler Arası Fikir Maratonu (Ideathon) Yarışması” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde ve Beştepe Koleji iş birliğinde Başkentte yaşayan gençlerin bir çatı altında kente değer üretmeleri amacıyla ilk kez “Değişen İklim Koşullarına Karşı Ankara’nın Dayanıklılığının Artırılması” konulu “Liseler Arası Fikir Maratonu (Ideathon) Yarışması” düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nda düzenlenen ve 20 okulun katıldığı yarışma; AKK Çevre ve İklim Meclisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi gibi kurumların destekleriyle gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda bütün projeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelendikten sonra hayata geçirilmek üzere değerlendirmeye alınacak.

Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, “Ankara’daki liseli kardeşlerimizle birlikte çevre ve iklim değişikliği için yaratıcı bir fikir geliştirme seansı gerçekleştiriliyor. Yaşadığımız uzun vadeli sorunların çözümü yeni fikirler yaratıcı düşünceler geliştirmekten geçiyor. Bunu da en iyi genç dimağların yapacağını düşünüyoruz. Kent Konseyi olarak gençliğe çok önem veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz” derken, Beştepe Koleji Okul Müdürü Alper Abay da “Bugün onlarca güzide lisemizin öğrencileriyle birlikteyiz. Hep birlikte küresel iklim krizini ele alacağız. Gençlerle burada birlikte olmak bize heyecan veriyor. Gençlerin yaratmadığı sorunları onlara çözdürmekte bir ironi… İçinde bulunduğumuz yüzyıl çokça sorun ve farklı problemi iç içe getirmiş durumda. Umudumuz geçlerde. Bu sorunları biz yarattık ancak tek ümidimiz gençlerde” ifadelerini kullandı.

İKİ GÜN BOYUNCA FİKİR MARATONUNDA YARIŞTILAR Kent bilinçliliğine sahip gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, gençlerin problem çözme becerilerini geliştirmek, akıllı şehir alanında sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri çerçevesinde kentsel yaşam kalitesini artırmak ve fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla bir araya gelen Ankara Geneli Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurumlarının hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri 2 gün boyunca yenilikçi fikri olan takımlar; iş geliştirme, tasarım ve proje yönetim yeteneklerini kullanarak bir fikir maratonunda yarıştılar.

Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, “Ülke genelinde bir ilke imza atarak ‘kente gençlik katıyoruz’ sloganıyla gençlerin hazırlamış olduğu bir projeyi görünür kılmak için kent konseyinin oluşumunda ortak aklı kentin bütününe yaymak için yapmış olduğumuz çalışmalardan birini daha yapıyoruz. Liseler arası fikir maratonu; gençlerin kentte çalışmalarını, kendi düşüncelerini bir çalıştay yaparak sergiliyor ve yarışmanın da ötesinde bir çalışma. Gençler bu projeyi geliştirdiler bize geldiler bizi ortaklaştırır mısınız dediler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve kent konseyinin de olanaklarını kullanarak bu tür çalışmanın görünür kılınması için gençlerimize böyle bir alan açtık. Ankara özelinde Ankara'nın ve Türkiye'nin kalbi olması noktasında nasıl bir örnek oluşturması gerektiğini de buradan Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal, kültürel, tarihi ve diğer etkinlikleriyle birlikte görebiliyoruz. Ankara kent konseyi de bu çalışmalarda özellikle genç potansiyeli ülkenin geleceğine yönelik yapılacak olan çalışmalarla ortaklaştırarak bir devinim oluşturmaya çalışıyor. Beştepe Koleji, Ankara büyükşehir belediyesi ve Ankara Kent Konseyi ile birlikte böyle bir olanağı gençlere tanıyarak kendilerini görünür kılınması ve kendilerini ifade edebilmesi için böyle bir çalışmaya ön ayak olduk” dedi.

Fikir yarışmasında düşünce fırtınası yapan öğrenciler şunları söyledi:

-Koray Koruyucu: “İlk defa böyle bir etkinliğe tanık olacağız. Burada ülkemizi ve Ankara’mızı geliştirmek ve daha iyi bir yere getirmek için fikir alışverişi yapacağız. Burada yer aldığım için heyecanlıyım ve mutluyum.”

-Deniz Yurttaş: “Ankara’daki farklı insanları bir araya getirerek çözüm sağlamak istedik. Buradaki amaç kısa sürede yeni fikirler üretmek. Buradaki tüm takımlar çok fazla bilgi edinmiş ve farklı insanlar tanımış olarak ayrılacak. Etkinlikle iklim krizine farkındalık yaratmak istedik.”

-Ege Alp Çınar: “Bugün inovatif yöntemler üretmeyi ve geleceğin problemlerinden olan küresel ısınmaya karşı bir çözüm üretmeyi hedefliyoruz.”

-Bader Bezirci: “Bugün burada güncel sorunlarımıza yenilikçi çözümler için bir araya geldik. Çok güzel bir ortam… İlk kez yapılan ideathon yarışmasına katılacağız.”

Yarışma sonrası proje sunumlarının değerlendirilmesinin ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olanlara ödülleri takdim edildi.