Lise öğrencilerine dijital destek

Konya Büyükşehir Belediyesi genelindeki 23 bin lise son sınıf ve 7 bini aşkın Açık Lise 6, 7 ve 8. dönem öğrencisine üniversiteye hazırlıkta kaynak sağlamak için dijital eğitim desteğinde bulunacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde üniversiteye hazırlanan lise son sınıf ve Açık Lise 6, 7 ve 8. dönem öğrencilerine katkı sağlayacak önemli bir eğitim projesini daha hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili gençlere seslenerek şu ifadelere yer verdi: “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin daha güçlü yarınlara hazırlanmanız için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda verdiğimiz nakdi desteğin ardından şimdi de sizlere sınava hazırlık konusunda katkı sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Şehrimiz il sınırları içerisindeki devlet okulları ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullarda eğitim gören 23 bin lise son sınıf öğrencimize ve 7 bini aşkın açık lise 6, 7 ve 8. dönem öğrencilerimize üniversiteye hazırlıkta kaynak sağlamak amacıyla dijital eğitim desteğinde bulunuyoruz.”

ÇOK SORU ÇÖZEN ÖĞRENCİLERİ SÜPRİZLER BEKLİYOR

Başkan Altay, “Örgün eğitimdeki lise son sınıf öğrencilerimize aktivasyon şifrelerini dağıtmaya başladık. 20 Aralık’a kadar ‘digitalegitim.konya.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapan Açık Lise öğrencilerimize ise şifrelerini SMS ile ileteceğiz. Çok soru çözen ve sistemi sürekli takip eden arkadaşlarımıza da aylık sürprizlerimiz olacak. Zengin içerikli ve sürdürülebilir olması bakımından sizlerin sınava hazırlık sürecinizi daha verimli geçirmenizi sağlayacak desteğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Yaptığınız her hayırlı çalışmada yanınızda olduğumuzu unutmayın. Allah’a emanet olun.” dedi.

350 BİNİ AŞKIN SORU BULUNUYOR

Dijital olmasından dolayı çevre dostu olan sistemde 18 farklı yayınevi, 921 kitap, 350 bini aşkın soru ve çözüm videosu ile birlikte; canlı dershane, haftada 23 saat ders, dinamik çalışma programı, anlık başarı seviyesi takibi, kullanıcıya özel zorlukta sorular, telefondan, tabletten, webten, akıllı tahtadan kullanma imkanı, eş zamanlı soru soran eğlenceli düellolar, Türkiye geneli denemeler ve sürpriz hediyeler bulunuyor.