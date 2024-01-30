Lise öğrencilerinden Birleşmiş Milletler konferansı simülasyonu

Lise öğrencilerinin dünya sorunlarına çözüm üretecek fikirlerini sunduğu, Manisa Hasan Türk Anadolu Lisesince düzenlenen Hasan Türek Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler (HTALMUN) Konferansı, Manisa'da bedesten nikah salonunda başladı.MANİSA (İGFA) - HTALMUN Konferansın açılışına Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Çimen, Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, öğretmenler ve Manisa'da eğitim öğretim gören çok sayıda öğrenci katıldı.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş okulların yaptığı projeleri desteklediklerini söyledi ve HTALMUN 'da emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu ise "Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı (HTALMUN)amacı farklı düşünce ve karaktere sahip delegelerin güncel dünya sorunlarını çeşitli yönlerden ele alarak bu sorunlara olası çözümler üretecekler ve bunları yaparken farklı sınıf ve okullardan yeni arkadaşlar edinecekler. Öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini tazelemek, ifade yeteneğini geliştirmek, kendi fikirlerini insanlara rahatça sunabilmek ve bunların arkasında nasıl davranacağına dair fikirler vermektir.Katılımcıların toplum içinde kendini ifade edebilme konuşmacı ruhu ile insanları ikna kabiliyetini geliştirme, dünya tarihinde oluşan durumlara karşı fikir üretebilmelerini sağlamak ve bu fikirlere önderlik edebilmek; toplum içinde fikirleriyle var olma kabiliyetini geliştirme ve ana dilini en uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. MUM (Model United Natıons) genellikle öğrencilerin katıldığı bir simülasyon programıdır. Bu programda katılımcılar farklı ülkelerin temsilcileri olarak veya uluslararası kuruluş kuruluşların delegeleri olarak rol alırlar.Katılımlar belirli bir konuda politika oluşturmak müzakere etmek ve çözümler üretmek gibi gerçek dünya diplomatik süreçlerini takip ederek görevlerini yerine getirirler.Bu katılımcılara eleştirel düşünme ve analitik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. MUN etkinlikleri öğrencilere sadece teorik bilgi değil aynı zamanda ileriki hayatlarında uygulayabilecekleri pratik beceriler de kazandırmayı amaçlar. Bu sayede katılımcılar gelecekteki liderlik rollerinde daha etkili olabilme adına gerekli olan topluluğa hitap etme, takılmadan konuşma ve güçlü insan ilişkileri gibi çeşitli becerilere sahip olurlar. Konferansın öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim"dedi.