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LGS stresini yarışmayla attılar

EĞİTİM 26.11.2023, 08:59
LGS stresini yarışmayla attılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde eğitim gören LGS öğrencileri arasında ‘Bilgi Yarışması’ heyecanı yaşandı. 18 kurs merkezinden 54 öğrencinin katıldığı yarışmada; birinci Mithatpaşa Kurs Merkezi oldu.MERSİN (İGFA) - Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada masaları belirlemek için kura çekimini, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz yaptı. Gökayaz, masaları dolaşarak tüm öğrencilere başarılar diledi. Başlangıç ziliyle heyecanın başladığı yarışmada; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, şube müdürleri ve kurs merkezi öğretmenleri de öğrencileri yalnız bırakmadı. Salonu dolduran öğrenciler alkış ve tezahüratlarla arkadaşlarına destek verirken, coşkulu bir heyecan yaşandı.

Öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

Yüzlerce öğrencinin izlediği yarışmada; Anamur, Aydıncık, Bahçe, Bozyazı,  Çilek, Erdemli, Eskiömerli, Gülnar, Hal, Halkkent, Kazanlı, Mithatpaşa, Mut, Özgürlük, Silifke, Turgut Türkalp, Turgutreis ve Yenice LGS Kurs Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler yer aldı.

3’er öğrenciden oluşan 18 grubun yarıştığı yarışmada öğrencilere; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından 14 soru soruldu. Soruları eşit derecede doğru yanıtlayan kurs merkezlerine 5 yedek soru daha soruldu. Kıyasıya ve tatlı bir rekabetin yaşandığı bilgi yarışmasında, yarışan öğrencilerin de izleyen öğrencilerin de coşkusu hiç bitmedi.

Dereceye girenlere hediyeleri verildi

Birinci olan Mithatpaşa Kurs Merkezi öğrencilerine ödül olarak tablet hediye edildi. Halkkent Kurs Merkezi ise ikinciliği elde ederek, bluetooth kulak üstü kulaklık kazandı. Turgut Türkalp Kurs Merkezi ile Eskiömerli Kurs Merkezi ise yedek soruları da eşit yanıtlayarak beraberliği sürdürdü. Turgut Türkalp Kurs Merkezi kura çekiminde şanslı çıktı ve üçüncülüğü elde ederek kulaklık kazandı. Yarışmaya katılma cesareti gösteren tüm öğrencilere de kablolu kulaklık hediye edildi.

Karakuş: “Öğrencilerimizin her alanda yanlarındayız”

Bilgi yarışmalarıyla öğrencilerin sınav streslerini atmalarına yardımcı olmak istediklerini kaydeden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Dereceye giren ve yarışmaya katılma cesaretini gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bizler kurs merkezlerimizde öğrencilerimizi sadece bilişsel alanda desteklemiyor, stres yönetiminde de yardımcı oluyoruz. Bu yarışmalar gerçek sınavda da öğrencilere katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin de bu tür bilgi yarışmalarının sürekli yapılmasını istediğini belirten Karakuş, “Bu yıl ilkini yaptığımız LGS bilgi yarışmasını, ilerleyen süreçte YKS için de yapacağız ve sınava kadar öğrencilerimizi sosyal alanda da desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler, bu tür yarışmaların gerçek sınava katkı sağladığını düşünüyor

Yarışmada birinci olan Mithatpaşa Kurs Merkezi öğrencilerinden Buse Saltalı, “Bilgi yarışması çok güzel geçti. Soruları da çok güzeldi. Buraya gelene kadar çok heyecanlıydık, ama soruları gördükçe heyecanımız azaldı” dedi.

Furkan Tur da ikinci olan Halkkent Kurs Merkezi öğrencilerinden. Yarışmayı değerlendiren Tur, “Yarışma çok güzel ve atmosfer gerçekten mükemmeldi. Birincileri tebrik ediyorum. Bu tarz bilgi yarışmaları, motivasyon olarak LGS’ye çok iyi hazırlanmamızı da sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Üçüncülüğü elde eden Turgut Türkalp Kurs Merkezi öğrencilerinden Mehmet Ali Turğut, “Takımımı tebrik ediyorum, güzel bir mücadele yaptık. Birinci ve ikinci olan takımları da kutluyorum. Benim heyecanlanmamak için yöntemim var, onu yaptım ve sakin kalıp soruları cevapladım. Gerçek sınavda da bu tür sorular çıkacağını düşünüyor ve rahatlıyoruz” diye konuştu.

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