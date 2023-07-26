LGS sonuçlarında MABEM'liler gururlandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hizmet veren MABEM eğitim kurumları, LGS 2023 yerleştirme sonuçlarında da önemli başarı sağladı.MANİSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 LGS yerleştirme kesin sonuçlarını açıkladı.

8’inci sınıf öğrencisi olup, MABEM’de eğitim gören bin 461 öğrencinin tamamı istedikleri liselere yerleşirken, sonuçlara göre 17 ilçede bulunan bin 461 MABEM öğrencisinin merkezi puanla öğrenci alan okullardan 56’sı Fen Lisesi, 128 öğrenci Anadolu Lisesi, 37 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesi, 73 öğrenci İmam-Hatip, 59 öğrenci de meslek liselerine kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Yerel yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan bin 61 MABEM öğrencisi ise tercih ettikleri okullara kayıt yaptırmaya hak kazanmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde MABEM eğitim kurumlarıyla öğrencilerin yanında olduklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “MABEM’de öğrenim gören çocuklarımız, istedikleri liselere yerleşti. Bu tablo, öğrencilerimizi ve ailelerini olduğu gibi, bizi de gururlandırdı. Kendilerine bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.