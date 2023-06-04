LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak

Bugün saat 09.30'da başlayan ve saat 12.50'de başalyan Liselere Giriş Sınavı'nda, ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrence merkezi sınavı iki oturumu da tamamladı.ANKARA (İGFA) - LGS'nin ilk oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verilirken, ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Öğrencilerin sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecekleri belirtilirken, cevap anahtarının önümüzdeki saatlerde internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının 26 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği, sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği bildirildi.