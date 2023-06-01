LGS'lilere Gaziantep'ten 50 bin sınav seti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere 50 bin adet sınav seti dağıttı.GAZİANTEP (İGFA) - “Eğitim dostu Gaziantep” anlayışından hareketle, Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yürüttüğü eğitim seferberliğine, geleneksel hale getirdiği sınav seti dağıtımıyla devam etti. Bu kapsamda içerisinde iki kurşun kalem, bir kalem tıraş, bir silgi ve şeker bulunan setin tanıtımı, Şahinbey ilçesindeki Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu’nda yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

“’Eğitimde önce insan’ dedik. Bu yardım çerçevesinde bakanlığımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz" diyen Başkan Şahin, "Yerel kalkınmada da valimiz, şehre gelir gelmez yeni hedefler koydu. ‘Eğitim şehri Gaziantep” de bu hedeflerden bir tanesi. Gaziantep’in çocukları çok akıllı ve başarılı. Tabi küçük bir dokunuşla bu başarı daha da artıyor. O küçük dokunuş büyük bir başarı getiriyor. Bu şehirdeki bütün çocuklarımızı kendi evladım olarak görüyorum. Kendi evladım için ne istiyorsam da bu şehrin evlatları için de aynı şeyi istiyorum. Bütçemiz ölçüsünde Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu yolculuğumuzda 2014 yıldan beri de yerel kalkınmada yeni nesil belediyecilik anlayışına göre hareket ediyoruz. Yani doğumdan ölüme çocuklarımızın, ailelerimizin yanında oluyoruz. Çocuklarımıza kreş desteği veriyoruz, okullarına başladıklarında çanta ve kırtasiye malzemeleri veriyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bize düşen desteğin karşılığını vermek için de gayret gösteriyoruz" diye konuştu.