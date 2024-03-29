LGS başvurularında bugün son gün

2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi bugün sona eriyor.ANKARA (İGFA) - Merkezi sınav başvuruları, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştiriliyor.

Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.