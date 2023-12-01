Kütahya UMER'den 'gençlik ve madde bağımlılığı' eğitimi

Kütahya Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Birimi tarafından stajyer öğrencilere 'Gençlik ve Bağımlılık Eğitimi' verildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kısa adı UMER olan Uyuşturucu ile Mücadele Birimi, Kütahya Belediyesi'nde stajyerliğini yapmakta olan öğrencilere yönelik eğitim düzenledi.

UMER Birimi tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığı ve süreci oyun eşliğinde gençlere anlatıldı.

Gençlerin birebir katılımıyla gerçekleşen eğitimde, madde bağımlılık ve süreci, zararları, maddenin kim tarafından nerede ve ne zaman teklif edilebileceği, alınması gereken önlemler, doğru bilinen yanlışlar, ailemde veya arkadaş çevremde bağımlı var ne yapmam gerekiyor, korunma yolları ve hukuki boyutları konu başlıkları altında dikkat edilmesi gereken konular ile gençlerimizin bilinçlendirilmeleri ile birlikte farkındalık oluşturulması hedeflendi.