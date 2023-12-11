Kütahya UMER'den 'bağımlılık' eğitimi

Kütahya Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (UMER) tarafından, Kütahya Belediyesi Abdurrahman Paşa İlkokulu’nda Okul aile birliği ve okul yönetimi ve Börekçiler muhtarının talebi üzerine ailelere yönelik 'Aile ve Bağımlılık Eğitimi' verildi.KÜTAHYA (İGFA) - UMER (Uyuşturucu ile Mücadele) Birimi tarafından verilen eğitimde; madde bağımlılık ve süreci, zararları, maddenin kim tarafından nerede ve ne zaman teklif edilebileceği, alınması gereken önlemler, doğru bilinen yanlışlar, ailelerin hangi konularda çocuklarına karşı dikkatli olması gerektiği anlatıldı.

Eğitimde ayrıca, ailelerin şüphelenme sürecinde hangi yolları izlemeli, ilaç bağımlılığında ailelerin kendilerinde ve çocuklarına karşı dikkatli olmaları konu başlıkları altında dikkat edilmesi gereken konularla ailelerin bilinçlendirilmesi ile farkındalık oluşturuldu.