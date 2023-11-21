Kütahya'da UMER eğitimleri sürüyor
Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren UMER (Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi), Kırgıllı, Okçu ve Güveçci Mahallelerimizde 'Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Geleceğin teminatı çocuklar ve gençler için mücadeleye devam eden Kütahya Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi, geçen dönem başlattığı ‘Gençlerde Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimlerine bu yıl da 'Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimiyle devam ediyor.
UMER Birimi; Kırgıllı, Okçu ve Güveçci Mahallelerimizde 'Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimiyle uyuşturucu bağımlılığına karşı aileleri bilgilendirdi.
‘Gençlik ve Gelecek Kazansın’ sloganıyla çalışmalarına devam eden UMER Birimi, çocukların bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişerek sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireyler olmasını hedefliyor.
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|12
|14
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|12
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|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
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|12
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|12
|5
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|O
|P
|1. M.City
|12
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|27
|3. Arsenal
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|27
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|12
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|12
|13
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|12
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|6
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|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
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|30
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|12
|28
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|24
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|22
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