Kurs merkezleri sayesinde düzenli ve verimli çalışma

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, YKS ve LGS öğrencilerine büyük katkı sunuyor. Sınavlara hazırlanan gençler, Mersin Büyükşehir’in eğitim alanında kendilerine verdiği desteklerden büyük memnuniyet duyuyor.MERSİN (İGFA) - YKS ve LGS öğrencileri, sınav sürecinde kendileri ile tek tek ilgilenen ve onlara çalışma programları hazırlayan rehberlik öğretmenleri sayesinde, başarılarının da yükseldiğini söylüyor. Kurs Merkezleri sayesinde hem daha çok konu tekrarı yaptıklarını, hem de verilen ek kaynakların başarılarında önemli rol oynadığını dile getiren gençler, daha düzenli çalışma imkanı bulduklarını da ifade ediyor.

“Yatmadan önce mutlaka kitap okuyorum”

Kurs Merkezi sayesinde daha çok konu tekrarı yaptığını ve merkezdeki ek kaynaklardan daha fazla yararlanma imkanı bulduğunu belirten LGS adayı 8. sınıf öğrencisi İrem Su Alver, “Genel olarak rehber öğretmenlerimizin haftalık olarak verdiği ödevleri yapıyorum. Kurstaki çalıştıklarımızı, eve gittiğimizde tekrar ediyorum. Sonrasında bununla ilgili testler çözüyorum, ödevlerimi yapıyorum ve yatmadan önce de kitap okuyarak bunu pekiştiriyorum” dedi.

“Kurs Merkezi sayesinde denemelerde netlerim artmaya başladı”

LGS’ye hazırlanan bir diğer 8. sınıf öğrencisi Fadıl Ay, okuldan sonra kurs merkezine geldiğini, hem rehber öğretmenlerin verdiği ders çalışma programı, hem de ödevlerle birlikte sınavlara daha iyi hazırlandığını ifade etti. Okulda işledikleri konuları, kursta tekrar ettiklerini belirten Fadıl Ay, “Önceden bu kadar düzenli çalışmıyordum. Denemelerde de netlerim daha yüksek çıkmaya başladı. Her gün en az 20 sayfa kitap okursak, paragraf sorularını daha kolay çözüyoruz” diye konuştu.

“Belirli periyotlarla ve düzenli çalışıyorum”

Üniversite sınavına hazırlandığını ve her hafta kurs merkezinin yaptığı denemelere girdiğini kaydeden Yunus Emre Ay, en önemli şeyin düzen olduğunu ifade ederek, “Belirli periyotlarda ve günde ortalama 4 ile 6 saat arası ders çalışıyorum. Öğretmenlerimizle gerek rehberlik, gerek birebir derslerimiz oluyor. Bunların katkısını görüyorum” dedi.

“Rehber hocalarla birlikte program hazırlıyoruz”

YKS’ye hazırlanan bir diğer öğrenci Ayşenur Özel ise, kurs merkezlerinde yapamadığı veya yanlış yaptığı sorular konusunda öğretmenlerden destek aldığını ve buna göre de plan yaptıklarını belirterek, “Ders çalışmak için etüt odalarına gidiyoruz. Haftalık denemelerimiz oluyor, rehber hocalarla birlikte program hazırlıyoruz. Günde 5-6 saat ders çalışıyorum” dedi.

“Kurs merkezinde sınav süreci daha iyi ilerliyor”

YKS sürecinin, kurs merkezine başladıktan sonra daha güzel bir şekilde ilerlediğini söyleyen Yusuf Kızılay da, “Gerek öğretmenlerimiz, gerek rehber hocamız sayesinde şu an güzel bir ilerleme kat ediyorum. Özellikle rehberlik öğretmenimle istişare ederek, kendime göre programlar oluşturarak ilerliyoruz. Bunun bana faydası oluyor. Her gün düzenli çözdüğüm 30 paragrafım var. Hocama götürüp, kontrolünü, kritiğini yapıp, sonra diğer haftanın programını alıyorum” ifadelerine yer verdi.