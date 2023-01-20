Kültür Elçileri öğrencileri ağırlıyor

Başkentte tarihi değerleri korumaya ve onları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğiyle Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın altıncısı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın altıncısını düzenledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ile Tohumluk Vakfı iş birliğiyle yapılan geziye bu kez Batıkent Haydar Aliyev Ortaokul öğrencileri katıldı.

Program kapsamında çocuklar ilk olarak; ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir rehberliğinde Ankara Kalesi, Aslanhane Cami gezerken arkeolojik, mimari ve coğrafi konular hakkında bilgilendirildi.

ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilcisi Faruk Soydemir, “Bu etkinliği yaparken amacımız, çocuklarımızın Ankara’nın kültürel miraslarını öğrenmeleri. Kültürel mirasımızın korunması için ileride bir çaba içerisine girmeleri. Bütün amacımız bu” diye konuştu.

MİNİKLER KİLDEN TABLET YAPIP, SİKKE BASIMINI ÖĞRENDİ

Daha sonrasında Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan Deneyim ve Eğitim Alanı’nda çocuklar kilden tablet yapımını ve sikke basımıyla ilgili eğitim aldılar. Eğitimin ardından çocuklara “kültür elçisi” sertifikası verildi.

Geziler hakkında konuşan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise “Bu gezimizde deneyim alanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Ankara’nın tarihi evleri, hanları yanı sıra Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Türkiye’de ilk diyebileceğimiz görme engelli deneyim ve eğitim alanımızda çocuklarımızı çalıştırdık. Burada kil tablet ve eski para basımını öğrendiler” dedi.

Geziye katılıp tarihi eğlenerek öğrenen öğrenciler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-İpek Kol: “Çok güzel bir gezi oldu. Daha önce gelmiştim ama bu kez bu kadar çok anlatan olmamıştı. Yine çok eğlendim. Eski dönemde yaşayan insanların yaşamını öğrendim. Herkese bu gezilere katılmalarını öneririm.”

-Zeynep Nur Yılmaz: “Tarihi seviyorum. Yine bilmediğim veya unuttuğum bilgileri öğrendim. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Gerçekten herkesin burayı gezmesi gerekiyor.”

-Aybüke Özdemir: “Daha önce hiç gelmemiştim, ilk kez geldim. Çok beğendim, çok güzel anlattılar ve yapılan etkinlikleri çok sevdim. Kilden tablet yaptım, eski paranın basımını öğrendim. Çok teşekkür ederim.”