Kuduz tehlikesinden uzaklaştıracak altın kurallar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla başlatılan ‘28 Eylül Dünya Kuduz Günü’ seminerlerinde 5 okulda 600’e yakın öğrenciye hayvan sevgisi, hayvanlara yaklaşım yöntemleriyle birlikte hayvan ısırması, tırmalaması ya da salya teması durumunda aşı ve temizliğin önemini anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu projelerine aralıksız devam ediyor.

Hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvan besleme projeleri ve hayvan haklarıyla ilgili hassasiyetiyle örnek olan Büyükşehir, öğrencileri bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir’in ortak yürüttüğü çalışmayla 28 Eylül Dünya Kuduz Günü’nde 5 okulda yaklaşık 600 öğrenciye bilgilendirme semineri verildi.

Bu programda çocuklara hayvanlara yaklaşık, hayvanlarla ilgili görev ve sorumluluklar, hayvan davranışları, hayvan sahiplerinin görev-sorumlulukları ve kuduz ile diğer aşıların önemi anlatıldı. Daha sağlıklı bir ortamda, sokak hayvanları ile yaşam konusunda çalışmaların halen devam ettiğini ifade eden Büyükşehir BelediyesiVeteriner Hekimleri, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü’nde Büyükşehir’in hayvanlar özelinde çalışmalarını anlatarak örnekler verdi.

ÇOCUKLARA HAYVAN BİLİNCİ

Sokak hayvanları merkezinde hayvanlara yaklaşım, sahiplendirme, evcilleştirme ve tedavi konularında atılan adımlar aşama-aşama aktarıldı. Okullarda yapılan bu eğitim seminerleri çocuklar için hayvanlara yaklaşım konusunda ciddi bir bilinç aşılamış oldu. Sağlık Müdürlüğü personelleri de seminerde insanlarda kudurun önemine ve kuduz hastalığından kurtulma yöntemlerine dikkat çekti.

KUDUZDAN TEHLİKESİ ÇOK CİDDİ

Olası acil bir durumda yapılması gerekenleri anlatan uzman isimler, “Evcil ve yabani hayvanların ısırması, tırmalaması, salyasını sürmesi durumunda kuduz bulaşabilir ve bundan kaçınmak için hayvanların temas eden bölgeleri su ve sabunla dikkatlice yıkayın. Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaşın. Çünkü kuduz durumunun ortaya çıkmasından sonra hayatın kurtulması gibi bir ihtimal günümüzde maalesef bulunmuyor” ifadelerini kullandı.