KSÜ'de rektör değişimi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alptekin Yasım Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınarak, yerine Prof.Dr. İsmail Bakan atandı.Tural Şahbazlı/ KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof.Dr. Alptekin Yasım, Resmi gazetede yayınlanan 2022/685 numaralı kararname ile görevden alındı. Görevden alınan rektörlük makamına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi eğitim görevlisi Prof. Dr. İsmail Bakan atandı.

2022/685 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne rektör ataması yapılacağı beklenirken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin yeni ve başarılı rektörü Prof. Dr. Yasım’ın neden görevden alındığı merak konusu oldu.